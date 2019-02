Belgen verwachten veel minder te sparen

De indicator van het Belgische consumentenvertrouwen daalt in februari met 1 punt naar -7 punten, meldt de Nationale Bank. Het is van november 2016 geleden dat we zo somber waren over de economie.

Het is niet uitgesloten dat het recente debat over de koopkracht een invloed heeft op de spaarintenties. Maar de enquête van het consumentenvertrouwen is moeilijk te verzoeken met de macro-economische vooruitzichten. Het Federaal Planbureau voorspelde twee weken geleden dat de gezinnen 12,3 procent van hun inkomen zullen sparen in 2019, tegenover 11,9 procent in 2018.