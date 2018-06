België Europees koploper in openstaande vacatures

In België raken er per honderd jobs 3,5 niet ingevuld. Dat is hoger dan het EU-gemiddelde van 2,2. Alleen Tsjechië doet het nog slechter dan ons land.

Volgens cijfers van het Europese statistische bureau Eurostat raakten in het eerste kwartaal van 2018 3,5 procent van alle jobs in België niet ingevuld. Alleen in Tsjechië ligt de vacaturegraad nog hoger met 4,8 procent. Het gemiddelde voor de hele Europese Unie bedraagt 2,2 procent.

De cijfers liggen 0,3 procentpunt hoger dan in dezelfde periode in 2017. Buurlanden als Nederland en Duitsland doen beter met respectievelijk 2,9 en 2,8 procent.

Vooral in de dienstensector is de vacaturegraad hoog met 5,1 procent, meer dan het dubbele van het Europese gemiddelde van 2,4 procent. In de industrie- en bouwsector zijn 3 procent van de jobs niet ingevuld.

Arbeidsdeal

Vorige week raakte bekend dat de supermarktketen Carrefour een deel van haar ontslagen werknemers vanaf 56 jaar brugpensioen aanbiedt. De beslissing gaf aanleiding tot een rondje zwartepieten tussen federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en zijn Vlaamse collega Philippe Muyters (N-VA). De coalitiepartners Open VLD en N-VA vinden het niet kunnen dat oudere werknemers in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage (SWT) worden gezet, terwijl er een krapte is op de arbeidsmarkt.