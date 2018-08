België boekt eerste handelsoverschot in elf jaar

Ondanks de escalatie van handelsconflicten is de buitenlandse handel van België in de eerste zes maanden van dit jaar sterk verbeterd. De uitvoe r steeg met 6,5 procent naar 146,7 miljard euro en de invoer met 3,8 procent naar 146,3 miljard, blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

'Het Belgische handelsoverschot stijgt in juni voor de derde maand op rij', zegt vicepremier Kris Peeters (CD&V) in een reactie op de cijfers. 'Met de taxshift, het wegwerken van de loonkostenhandicap en de hervorming van de vennootschapsbelasting hebben we bedrijven extra zuurstof gegeven.' Staatssecretaris van Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) verwijst naar recente handelsakkoorden met Canada en Japan.

Vooruitzichten somberder

In de gedetailleerde cijfers van de eerste vijf maanden valt op dat de uitvoer naar Turkije (+28,1%) en de VS (+15,4%) fors is gestegen. De vooruitzichten zijn echter minder gunstig. De recente vrije val van de Turkse munt maakt Belgische producten veel duurder voor Turkse consumenten en bedrijven. De VS heffen sinds 1 juni importtaksen op Belgisch staal en aluminium. De VS zijn goed voor 6,1 procent van onze export, Turkije voor 1,5 procent.