België boekt plots enorm handelsoverschot

De schijnbare verbetering van de handelsbalans is alleen te danken aan een verandering van het communicatiebeleid van de Nationale Bank.

België boekte in de eerste tien maanden van 2019 een handelsoverschot van liefst 14,5 miljard euro, blijkt uit een persbericht van de Nationale Bank. Dat resultaat is veel beter dan verwacht. Vorige maand publiceerde de Nationale Bank voor dezelfde periode een handelstekort van 5,2 miljard.

Voortaan focust de Nationale Bank in haar communicatie op de handelscijfers volgens de communautaire definitie. Die cijfers registreren in principe alle goederen die België binnenkomen en weer verlaten.

Buitenlandse ondernemingen

Tot dusver legde de Nationale Bank de nadruk op de cijfers volgens de nationale definitie. Die cijfers omvatten alleen de in- en uitvoer van Belgische ondernemingen. Ze negeren dus de goederenbewegingen van buitenlandse ondernemingen. De nationale cijfers blijven een belangrijke input voor de betalingsbalans en nationale rekeningen.

Volgens de communautaire definitie steeg het handelsoverschot in de eerste tien maanden met 2,1 miljard euro

Er zijn meerdere redenen waarom de Nationale Bank voortaan focust op de cijfers volgens de communautaire definitie. In de eerste plaats zijn die cijfers internationaal vergelijkbaar. Bovendien gebeurt een steeds groter deel van de buitenlandse handel door internationaal actieve ondernemingen.

Buitenlandse ondernemingen die via België goederen verhandelen nemen een marge op die activiteiten. Daarom is de uitvoer van die bedrijven groter dan de invoer. De Nationale Bank merkt op dat ze op haar website de twee soorten handelscijfers blijft publiceren. Maar in de toelichting becommentarieert ze voortaan alleen de cijfers volgens de communautaire definitie.