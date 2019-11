België creëerde 316.600 jobs onder premier Michel

Het aantal personen met een baan is in in het derde kwartaal gestegen naar 4.893.200, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. In vergelijking met het derde kwartaal van 2014, net voor het aantreden van premier Charles Michel (MR), groeide het aantal arbeidsplaatsen met 316.600.

De groei van de werkgelegenheid is onder meer te danken aan de gunstige economische conjunctuur. De Belgische economie groeide tussen het derde kwartaal van 2014 en het derde kwartaal van 2019 met 8,5 procent. Het aantal banen steeg in dezelfde periode met 6,9 procent.

Loonkosten

Ook het regeringsbeleid heeft bijgedragen tot de jobcreatie. De federale regering drukte de loonkosten via een indexsprong en een verlaging van de sociale lasten. Ze verhoogde ook de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, onder meer door de lancering van flexijobs. Michel herhaalde met de regelmaat van de klok dat 'jobs, jobs, jobs' de topprioriteit was van de regering.

Ondanks de sterke jobcreatie blijft de werkgelegenheid in België relatief laag. Slechts 71 procent van de 20- tot 64-jarigen had in het tweede kwartaal een baan. In de eurozone bedraagt de werkzaamheidsgraad 72,7 procent. De Belgische werkzaamheidsgraad is dus lager dan het Europees gemiddelde.