België heeft handelstekort van 4 miljard euro

Zowel de uitvoer als de invoer namen vorig jaar toe met ruim 7 procent. De eerste jaarhelft waren er nog maandelijkse tekorten, vooral te wijten aan de hogere olieprijs . Vanaf de tweede jaarhelft verbeterde de situatie om in december terug een fors tekort op te tekenen van 1,9 miljard euro in een maand tijd.

Het is het tiende jaar op rij dat België afsluit met een handelstekort. In 2016 en 2015 was er even sprake van een handelsoverschot, maar die cijfers werden later door het Instituut voor de Nationale Rekeningen bijgesteld. Ons land boekte voor het laatst een overschot op de handelsbalans in 2007, voor de financiële crisis.