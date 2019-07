België is werkparadijs voor Roemenen

Roemenen domineren meer dan ooit alle migratiestatistieken in ons land. In het ‘Boekarest aan de Noordzee’ wonen intussen bijna 90.000 Roemenen. Elk jaar komen er 10.000 bij.

29.000 Roemenen waren eind vorig jaar in België actief als zelfstandige. Dat is een op de vijf van de in totaal 134.289 buitenlandse ondernemers die in 2018 bij de overheidsdienst voor sociale zekerheid voor zelfstandigen (RSVZ) geregistreerd waren. De zelfstandigenorganisatie NSZ vroeg de cijfers op. (Zie inzet)

De Roemeense ondernemers vallen ook op omdat hun aantal blijft stijgen en dat sneller gebeurt dan bij ondernemers uit andere landen. Van ongeveer 5.000 ondernemingen in 2008 ging het naar 29.000 tien jaar later, een verzesvoudiging. Het maakt ze de onbetwiste koploper, ver voor de Nederlanders (17.551), de Fransen (13.034) en de Italianen (14.073)

De Roemeense influx is niet alleen terug te vinden bij zelfstandigen. Roemenië is intussen opgeklommen tot het nummer vier op de lijst van landen met de meeste migranten in ons land. Er woonden vorig jaar 87.616 Roemenen in België. Roemenen komen net achter de traditionele top drie Frankrijk, Italië en Nederland, die elk meer dan 155.000 onderdanen in ons land hebben.

Het verschil is dat hun aantallen vergelijkbaar zijn met tien jaar geleden, terwijl in 2008 maar 15.000 Roemenen in ons land woonden. Vandaag wonen intussen al meer Roemenen in België dan Marokkanen, Polen, Spanjaarden, Duitsers en Turken, blijkt uit cijfers van de overheidsdienst voor statistiek Statbel.

Roemeense golf

Elk jaar vestigen zich ook meer nieuwe Roemenen bij ons dan elke andere nationaliteit. Volgens het federale migratiecentrum Myria kwam in 2017 een recordaantal van 18.048 Roemenen in België wonen, terwijl er ruim 10.000 weer vertrokken. Typisch voor de Roemeense diaspora is volgens Myria het bijzonder hoge aantal circulaire migranten. Er komen er veel, maar een groot deel vertrekt ook opnieuw. Maar de Roemeense gemeenschap blijft groeien.

Ook vorig jaar bleven er 9.144 Roemenen meer in België dan er weer vertrokken, leren cijfers van Statbel. Dat is twee tot drie keer zoveel als Marokkanen (+4.110), Fransen (+3.198), Afghanen (+3.121) en Syriërs (+2.975). Het Belgische migratiesaldo, het verschil tussen nieuwkomers en vertrekkers, lag vorig jaar op 50.000. Van die groep was dus liefst een op de vijf Roemeen.

2.000 In 2017 werden ruim 2.000 Roemenen Belg. Er waren alleen meer naturalisaties van Marokkanen.

Die grote Roemeense migratiegolf vertaalt zich ook in stijgende naturalisaties. Ruim 2.000 Roemenen zijn in 2017 Belg geworden, tegenover 554 in 2007. Daarmee moest Roemenië in 2017 alleen Marokko (5.084) voor zich dulden als land dat de meeste nieuwe Belgen mocht afleveren.

De reden voor hun komst is minder verrassend dan het enorme Roemeense aandeel in de Belgische migratiestromen. Roemenië is sinds 2014 elk jaar goed voor de komst van de grootste groep migranten naar ons land. Verklaring is dat toen een aantal beperkingen op arbeidsmigratie - opgelegd na de Roemeense toetreding tot de Europese Unie in 2007 - wegvielen. Roemenen moesten net als Bulgaren niet langer over een werkvergunning beschikken om bij ons als werknemer aan de slag te gaan.

Arbeidsmigratie

België kende in 2017 bijna 30.000 EU-burgers verblijfsrecht toe in het kader van een job. Een kwart van hen waren Roemenen. De helft van de Roemeense migranten zou in het kader van werk naar ons land komen. Dat is een hoger percentage dan bij de meeste andere nationaliteiten. Bovendien gaat het volgens Myria vooral om jonge mannen, wat op arbeidsmigratie wijst. Zij zijn welkome krachten voor de Belgische industrie, die om arbeidskrachten schreeuwt.

Roemenen zijn ook een belangrijke speler in het groeiende fenomeen van de detachering - buitenlanders die tijdelijk voor een buitenlands bedrijf in België werken. 20.000 van de 229.000 gedetacheerden kwamen vorig jaar uit Roemenië. Zij werken in de klassieke sectoren zoals de bouw- en transportsector. Als ze niet langer dan drie maanden blijven, worden ze niet opgenomen in de migratiestatistieken.

In de realiteit resideren, weliswaar tijdelijk, dus nog meer Roemenen in België. Ook al vertrekken duizenden Roemenen elk jaar ook weer uit België, daarom keren ze nog niet naar Roemenië terug. Roemenië wordt geconfronteerd met een ontvolking van het platteland, waarbij mensen vertrekken naar de rijke landen in West-Europa. Met een voorkeur voor het ‘Boekarest aan de Noordzee’.