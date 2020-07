'België stevent af op krimp van 8,8 procent'

Het Belgische bbp zal wegens de beperkende maatregelen in het kader van de coronacrisis dit jaar met 8,8 procent krimpen.



De prognoses van de Commissie liggen in de lijn van die van de Nationale Bank (NBB), die uitgaat van een negatieve economische groei van 9,0 procent in 2020 en een positieve groei van 6,4 procent in 2021.