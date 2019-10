België stevent af op op één na hoogste aantal faillissementen

Het pas omgevallen Thomas Cook is een van de grootste faillissementen van het jaar in ons land.

Het aantal faillissementen dit jaar zal volgens het handelsinformatiebedrijf Graydon dat van het recordjaar 2013 bijna benaderen.

In september gingen in ons land 1.145 bedrijven over de kop. Dat is een stijging van 16,4 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar, leren gegevens van het handelsinformatiebedrijf Graydon dinsdag.

Daarmee staat de teller voor de eerste drie kwartalen van het jaar op 8.741 faillissementen, wat bijna 15,2 procent meer is dan vorig jaar. Het niveau ligt in lijn met dat van het recordjaar 2013. In vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2013 telt Graydon nu 201 faillissementsuitspraken minder.

Ver onder crisisperiode

In de eerste drie kwartalen van 2019 kwamen er 15.871 jobs op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat is een stijging van 19,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toch blijft dit aantal volgens Graydon ver onder de cijfers die genoteerd werden tijdens de crisisperiode.