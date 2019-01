België telt recordaantal ondernemers

Het aantal zelfstandige ondernemers in ons land piekt. Vorig jaar kwamen er opnieuw 37.000 eenmanszaken en kleine bedrijven bij.

'We zijn niet meer het kneusje van Europa zoals een tiental jaar geleden.'

Vlaanderen kende de sterkste groei in tien jaar tijd. In een jaar tijd kwamen er netto 19.000 Vlaamse ondernemingen bij, waarvan de helft eenmanszaken. Wallonië kende een nettoaangroei van 8.000 ondernemingen en Brussel kreeg er 4.000 ondernemers bij.

Unizo-topman Danny Van Assche ziet een land dat stilaan ondernemender wordt. ‘We zijn niet meer het kneusje van Europa zoals een tiental jaar geleden. We zitten bijna op het Europese gemiddelde, waarbij 15 procent van de werkende bevolking bestaat uit zelfstandige ondernemers.’

Krappe arbeidsmarkt

Om het ondernemersweefsel nog te versterken pleit Unizo voor een belastingaftrek naar analogie met Nederland. ‘De vennootschapsbelasting is verlaagd, maar eenmanszaken zonder vennootschap kunnen daar niet van profiteren. We moeten ook een ondernemersaftrek in de personenbelasting invoeren, zodat ook ondernemers zonder vennootschap kunnen genieten van eenzelfde lastenverlaging.’