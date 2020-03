België trekt 50 miljard uit voor garantie bankkredieten

De garantieregeling is van toepassing op nieuwe kredieten die de banken verstrekken aan niet-financiële ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), zelfstandigen en ook particulieren. Alleen ontleners die geen betalingsachterstand hadden op 1 februari of op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen komen in aanmerking.