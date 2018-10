België zakt weg in economische hitparade

Ons land daalt naar de laagste plaats in tien jaar op het jaarlijkse lijstje van het Wereld Economisch Forum.

België staat 21ste op de lijst van het Wereld Economisch Forum van de meest slagkrachtige economieën. In de voorbije tien jaar scoorde ons land nooit zo slecht. Het verliest pluimen door een ondermaatse infrastructuur en slabakkende innovatie. Daardoor heeft het Frankrijk van Emmanuel Macron onze plek in de top 20 ingenomen.

Het WEF meet niet alleen economische groei en fiscale druk, maar bekijkt ook de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg of de weerbaarheid van de arbeidsmarkt.

België behoort nog altijd tot de twintig beste landen ter wereld qua infrastructuur, innovatie, macro-economische stabiliteit, vaardigheden en ondernemerschap. Maar op sommige van die onderdelen zakken we licht.

Bureaucratie

Ook de Zwitserse businessschool IMD peilt ieder jaar naar de concurrentiekracht van landen, waarbij data zoals economische groei iets zwaarder doorwegen dan bij het IMF. In dat lijstje zakt België van de 23ste naar de 26ste plaats.

De Wereldbank brengt ten slotte de vlotheid om zaken te doen in kaart, en kijkt vooral naar bureaucratische hinderpalen. In dat 'Doing Business Report' zakt België van de 42ste naar de 52ste plek.