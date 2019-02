Belgisch handelstekort daalt met 42 procent

Het tekort op de handelsbalans is in 2018 gedaald naar 4,2 miljard euro, tegenover 7,3 miljard in 2017.

Ondanks een sterke terugval in december steeg de Belgisch uitvoer in 2018 met 8,1 procent naar 291,9 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. De invoer groeide met 6,8 procent naar 296,1 miljard.

Maar het INR noemt het handelstekort van 2,4 miljard in december 'teleurstellend'. Dat is echter een eerste raming en de ervaring leert dat die voorlopige cijfers soms fors worden herzien.

De uitvoer van chemische en aanverwante producten naar Duitsland is het voorbije jaar sterk gestegen, zegt de Nationale Bank in haar jaarverslag. De totale export van chemische producten groeide met 19,3 procent naar 68,5 miljard.

Ook de handelsbalans met de VS verbeterde, hoewel de Amerikaanse regering de importtaksen op staal en aluminium uit onder meer België heeft verhoogd. De uitvoer naar de VS steeg met 16,3 procent naar 16,2 miljard. De export van staal en aluminium vertegenwoordigt maar een klein deel van de totale export naar de VS. Ons land boekt met de VS een handelsoverschot van 1 miljard.