Belgisch ondernemersvertrouwen daalt vijfde maand op rij

De aanhoudende daling van het ondernemersvertrouwen suggereert dat ook de groei van de Belgische economie blijft dalen.

De indicator van het Belgische ondernemersvertrouwen is in augustus gezakt naar -5,8 punten, tegenover -5 punten in juli. Dat zegt de Nationale Bank. Het is van februari 2016 geleden dat ondernemers zo somber waren.

Het economische klimaat verslechtert in alle belangrijke sectoren, maar vooral in de handel en de dienstensector. De ondernemers in de handel werden veel somberder over de economische vooruitzichten. Ook in de dienstensector verslechterden de vooruitzichten.

Bouw

De achteruitgang in de industrie en de bouwsector was beperkt. De verwerkende nijverheid verwacht dat de vraag zal dalen en worstelt met een stijging van de voorraden. In de bouw vertraagt de groei van het orderboekje.