Belgisch onderzoek rond kernafval lonkt naar groen label...

Met een controversieel groen label wil de Europese Commissie investeringen in gas- en kerncentrales aanmoedigen. Het nucleair studiecentrum SCK in Mol hoopt zo vlotter aan financiering te raken voor zijn onderzoek naar het hergebruik van kernafval.

De nieuwe gascentrales in België komen niet in aanmerking voor het groen label van de Europese Commissie, net zoals een eventuele verlenging van de levensduur van de kerncentrales. Dat blijkt uit het ontwerp van de Europese taxonomie, een classificatie waaraan investeringen moeten voldoen om dat groen label te claimen.

Investeringen in gascentrales of kernenergie kunnen onder bepaalde voorwaarden als duurzaam worden bestempeld, maar geen enkel project in België lijkt aan die criteria te voldoen. Toch kan het label in België ruimte creëren om financiering aan te trekken voor nucleair onderzoek. ‘Dit kan een belangrijke hefboom worden voor de nucleaire sector’, zegt Hamid Aït Abderrahim, adjunct-directeur-generaal van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol.

1. Welk voordeel kan Belgische nucleaire industrie halen uit Europees groen label?

Europa laat ruimte om investeringen in kerncentrales als duurzaam te bestempelen als ze aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten strikte veiligheidsnormen inlossen, fondsen beschikbaar hebben voor het beheer van het nucleair afval en over een gedetailleerd plan beschikken om vanaf 2050 het langlevend hoogradioactief afval diep te kunnen bergen. Die laatste vereiste lijkt onhaalbaar in België, waar nog een beslissing genomen moet worden over een eventuele ondergrondse berging en waar de bouwwerkzaamheden daarvoor ten vroegste in 2050 beginnen. Zelfs als in België een levensduurverlenging van de kerncentrales komt - de regering wil de knoop in maart doorhakken - zou die investering niet onder het groen label vallen.

Toch biedt het plan van de Commissie mogelijkheden, zegt Aït Abderrahim. ‘In Europa willen tien landen voort met kernenergie’, zegt de onderdirecteur van het SCK. ‘Zij krijgen de positieve boodschap dat grote projecten voor de productie van kernenergie vlot toegang kunnen krijgen tot leningen. Als kerncentrales buiten de taxonomie waren geplaatst, zou het moeilijker zijn om aan goedkope leningen te raken.’

Het groen label kan investeringen in nucleair onderzoek in België een duw in de rug geven, zegt Aït Abderrahim. Hij leidt bij het SCK het Myrrha-project, de bouw van een onderzoeksreactor van 1,6 miljard euro om het hergebruik van radioactief afval als een nucleaire brandstof mogelijk te maken. ‘Zo kunnen we 100 keer meer energie halen uit eenzelfde hoeveelheid uranium. Het hoogradioactief afval is dan nog 300 jaar radiotoxisch in plaats van 300.000 jaar. Voor de berging maakt dat een enorm verschil. De erkenning van kernenergie in de Europese taxonomie helpt ons in de zoektocht naar internationale partners om in Myrrha te investeren, want om groen te zijn moet er een oplossing komen voor het probleem van hoogradioactief afval.’

2. Wat betekent het label voor de Belgische gascentrales?

Tot ongenoegen van milieuorganisaties biedt Europa ook ruimte om investeringen in gasgestookte elektriciteitscentrales een duurzaamheidslabel toe te kennen als ze voor 2030 vergund raken, maximaal 270 gram CO 2 uitstoten per kilowattuur en tegen 2035 overgeschakeld zijn naar koolstofarme brandstof. ‘Dat komt erop neer dat ze CO 2 moeten afvangen of biogas of waterstof moeten bijmengen. Maar dat lijkt de eerste jaren niet aangewezen, omdat de nodige volumes er nog niet zijn’, zegt Bram Claeys, energiespecialist bij de Europese denktank RAP.

De gascentrales in Vilvoorde en Awirs, waarvoor Engie Electrabel steun toegewezen kreeg, komen door hun CO 2 -uitstoot niet in aanmerking voor een groen label.

De ontwerptekst van de Commissie heeft geen impact op de investeringsbeslissing, zegt woordvoerder Hellen Smeets. ‘De CO 2 -uitstoot van de gascentrales in Vilvoorde en Awirs is de laagst mogelijke voor thermische elektriciteitsproductie op basis van 100 procent aardgas, met name 320 gram per kilowattuur. Op termijn zullen die centrales geschikt zijn om de CO 2 -emissiewaarden progressief te verminderen door in plaats van aardgas, ook op basis van waterstof, biogas of synthetisch methaan te werken.’

3. Waarom is het label voor gas en kernenergie controversieel?

De Europese Commissie stelde het groen label in april voor als een ‘goudstandaard’ die de rest van de wereld zou volgen. Het moet de wirwar van echte en valse groene labels vervangen. Investeringen in groene energie zouden door het label goedkoper worden en/of een hoger rendement opleveren. Dat gaat gepaard met verplicht financiële en duurzaamheidsrapportering.

De Europese discussie over duurzame investeringen was vervuild geraakt door een politiek debat tussen en in de lidstaten over de vraag of ook kernenergie en gas als groen konden worden bestempeld gedurende een overgangsperiode. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zette in april de deur op een kier voor die beslissing en beloofde een uitvoeringsbesluit voor eind dit jaar.

De Franse president Emmanuel Macron voerde de druk op om kernenergie groen te wassen en vond onder meer in Polen en andere Oost-Europese landen een sterke bondgenoot. De Europese Commissie was zwaar verdeeld. Bovendien bleek al snel dat de overgang naar duurzame waterstof als vervanging voor aardgas veel meer tijd in beslag neemt. Kernenergie en gaslanden legden almaar meer argumenten op tafel om die energiebronnen een laagje groene verf mee te geven.

Op de Europese top midden december, de eerste van Duits kanselier Olaf Scholz, veroorzaakte het dossier een grote ruzie. Scholz en Macron zaten op een andere lijn, maar beloofden wel samen een oplossing te zoeken. Die kwam er niet, en dus forceerde von der Leyen vlak voor middernacht op oudejaarsavond een beslissing.

Politiek zet de Commissie de nieuwe Duitse regering, die zeer pro-Europees is, voor het blok. Het oordeel leidt er tot verdeeldheid. De liberale minister van Financiën is blij met het groene label voor gas, terwijl de groenen vinden dat de Commissie het eigen duurzaam label groen wast. De kans is reëel dat investeerders de toevoeging van groene gas- en nucleaire labels als een verwatering zien van de Europese 'gouden norm' en internationaal een mal figuur slaat door niet-duurzame brandstoffen als duurzaam te bestempelen.

EU-experts erkennen dat von der Leyen zichzelf in een onmogelijke positie had geduwd. Terugkomen op de belofte zou leiden tot een forse rel met Frankrijk en landen uit Centraal- en Oost-Europa, waarmee Europa al op ramkoers ligt over de klimaatmaatregelen en de Europese waarden.