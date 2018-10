Belgische bedrijven betalen facturen traagst sinds 2013

Steeds meer Belgische bedrijven betalen hun leveranciers te laat. Het handelsinformatiekantoor Graydon spreekt van een dramatische verslechtering van de stiptheid in het derde kwartaal.

Dat wijst erop dat meer bedrijven in cashproblemen zitten, wat een voorteken kan zijn van een economische vertraging.

Graydons betaalindex, die de ervaringen van 8.000 leveranciers meet, zakt na een flinke neerwaartse knik naar het laagste peil sinds het derde kwartaal van 2013. Hoe lager de index, hoe slechter de Belgische ondernemingen elkaar betalen.

Leveranciers moeten langer zeuren om hun facturen betaald te krijgen. Daardoor dreigt een domino-effect, want het cashprobleem van het ene bedrijf veroorzaakt een liquiditeitsprobleem bij de zakenpartner.

In het derde kwartaal van dit jaar werd 32,9 procent van de facturen te laat betaald, tegenover 29,4 procent in het eerste kwartaal. De verslechtering van het betaalgedrag tussen bedrijven is zowel in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië merkbaar. Wat volgens Graydon ook verontrust, is dat het aantal wanbetalingen - facturen die na drie maanden onbetaald blijven - stijgt. Het gaat om 11 procent van alle facturen.

Groei

In 2013 was er in België nauwelijks economische groei (0,2%), terwijl voor dit jaar circa 1,5 procent groei verwacht wordt. Luidt de slechte betaalmoraal een herfst- en winterdip van de economie in? ‘De betaalindex is geen harde voorspeller, maar wel een vinger aan de pols. Het kan dat we over een maand of drie een verslechtering van de conjunctuur zien’, zegt Graydon-woordvoerder Eric Van den Broele. Hij baseert zich onder meer op een gelijkaardige evolutie enkele maanden voor de crisis van 2008-2009.

De omvang van de correctie hangt af van hoe sterk de onzekerheid zich verspreidt. Roland Duchâtelet Voorzitter Melexis

Het Belgische bedrijfsleven houdt ernstig rekening met een economische terugval. Dat blijkt uit een rondvraag. Zowel macro-economische indicatoren als intuïtieve barometers op het terrein springen op oranje. De stevig dalende beurskoersen voeden de onzekerheid nog.