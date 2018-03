Belgische bouwjobs gaan niet langer verloren aan buitenlanders

Voor het eerst in jaren gaan geen Belgische jobs in de bouwsector meer verloren aan buitenlandse gedetacheerde arbeidskrachten.

Meer gedetacheerde buitenlanders, minder Belgische werknemers. Dat was de afgelopen tien jaar het beeld in onze bouwsector. Maar vorig jaar kwam daar verandering in. Het aantal Belgische banen in de bouw stagneerde na een jarenlange forse daling, laat de Confederatie Bouw weten.

Het aantal gedetacheerde buitenlandse arbeidskrachten dat in ons land aan de slag is, daalt dan weer voor het tweede jaar op rij, leren cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In 2015 waren er nog 125.000 buitenlandse werknemers die voor een tijdelijke opdracht naar ons land werden gestuurd, vorig jaar waren dat er nog 104.500.

Goedkoper

Bouwbedrijven in ons land werken graag met gedetacheerde werkkrachten omdat ze een pak goedkoper zijn dan Belgen. Via vaak voorkomende fraudeconstructies wordt de kostprijs verder gedrukt.

Volgens Philippe De Backer (Open VLD), staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude, is de kentering een gevolg van de taxshift. ‘Die heeft de loonkostenkloof met de rest van Europa verkleind. Ook de strengere controles op misbruiken werpen hun vruchten af.’

De ommekeer is goed nieuws voor onze sociale zekerheid, want in tegenstelling tot gedetacheerde arbeidskrachten betalen ‘gewone’ werknemers en zelfstandigen hun socialezekerheidsbijdragen in België.