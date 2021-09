Belgische economie bijna hersteld van pandemie

De Nationale Bank verwacht 1,8 procent groei in het derde kwartaal. Daardoor is de Belgische economische activiteit nog slechts 0,4 procent lager dan voor de start van de pandemie.

Ze verwacht dat de Belgische economie in het derde kwartaal met 1,8 procent groeit, tegenover 1,7 procent in het tweede kwartaal. 'De groei van de particuliere consumptie zou in het derde kwartaal zelfs nog hoger uitvallen, vooral omdat ze tijdens de eerste weken van het tweede kwartaal nog werd gedrukt door verscheidene beperkende maatregelen.'

Uitvoer

In het tweede kwartaal was de economische activiteit in België nog 2,2 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2019. Als de Belgische economie in het derde kwartaal effectief met 1,8 procent groeit, is de activiteit nog slechts 0,4 procent lager dan net voor de start van de coronapandemie.