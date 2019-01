Belgische economie boekt laagste groei in vier jaar

De economische activiteit steeg in 2018 met 1,4 procent, tegenover 1,7 procent in 2017.

De Belgische economie groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,3 procent, evenveel als in het derde kwartaal. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. De groei van 0,3 procent stemt overeen met de verwachtingen van economen. Ze merken op dat de zwakke industriële activiteit en de lage groei in Europa een negatieve invloed hadden op de groei in ons land.

Over heel 2018 groeide de Belgische economie met 1,4 procent. Dat is 0,1 procentpunt minder dan de groei die de Nationale Bank in december voorspelde. Onder meer de handelsoorlog tussen de VS en China en de onzekerheid over de brexit drukte het voorbije jaar de groei in België en de hele eurozone.