Belgische economie groeit meer dan verwacht

De Belgische economie was eind 2019 veel sterker dan verwacht, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Het bruto binnenlands product steeg in het vierde kwartaal met 0,4 procent. De vier grootbanken hadden gemiddeld slechts 0,2 procent groei voorspeld, bleek vorige week uit een peiling van De Tijd.

Over heel 2019 groeide de Belgische economie met 1,4 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan verwacht, maar ook 0,1 procentpunt minder dan in 2018. Economen verwachten dat de groei in 2020 verder zal dalen.