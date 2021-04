Belgische economie groeit onverwacht in eerste kwartaal

De fabriek van ArcelorMittal in Gent. De industrie was in het eerste kwartaal de motor van de economische groei.

De economische activiteit is in het eerste kwartaal met 0,6 procent gestegen. Dat is opvallend, want de grootbanken hadden een lichte krimp voorspeld.

De heropleving van de Belgische economie is vroeger gestart dan verwacht, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De economische activiteit steeg in het eerste kwartaal met 0,6 procent na een daling met 0,1 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar.

De groei is vooral te danken aan de industrie. De toegevoegde waarde van de industrie steeg met 1,3 procent. De dienstensector en de bouw boekten bescheiden groeicijfers van respectievelijk 0,2 en 0,1 procent. De economische activiteit blijft wel nog ruim 4 procent lager dan voor de start van de coronacrisis.

Verrassing

Het herstel van de economie is een verrassing. De meeste grootbanken hadden een lichte krimp of een nulgroei voorspeld, bleek vorige week uit een peiling van De Tijd. Ze verwezen naar de verlenging van de lockdown en de forse daling van de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk na het einde van de overgangsperiode van de brexit.