'Belgische economie groeit sneller dan verwacht'

'De hoger dan verwachte economische groei in 2018 is vooral te danken aan de betere groeivooruitzichten in de eurozone en de rest van de wereld', zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. De bank trok enkele weken geleden haar groeivooruitzichten voor de eurozone sterk op, van 2,4 naar 2,8 procent. Ze verwijst naar de sterke start begin 2018, de stijging van de consumptie en de verwachte toename van de investeringen.

Toch valt op dat de opwaartse herziening van de groei in België kleiner is dan in de eurozone. 'Het begrotingsbeleid is in België restrictiever dan in de eurozone als geheel. Bovendien is er in de zuiderse landen van de eurozone nog meer ruimte voor een stijging van de werkgelegenheid, omdat de werkloosheid daar nog hoger is dan het niveau dat leidt tot een versnelling van de inflatie.'