Belgische economie groeit trager dan verwacht

De economische activiteit groeide in het eerste kwartaal met slechts 0,3 procent.

De Belgische economie koelt meer af dan verwacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). De instelling verlaagde haar groeiraming voor het eerste kwartaal van 0,4 naar 0,3 procent. In het vierde kwartaal van 2017 bedroeg de groei nog 0,6 procent.

De halvering van de groei is te wijten aan de sterke groeivertraging in de dienstensector en aan de daling van de activiteit in de industrie. De bouwsector daarentegen boekte een sterke groei.