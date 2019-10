Belgische economie groeit veel meer dan verwacht

De economische activiteit is in het derde kwartaal met 0,4 procent gestegen, viermaal meer dan voorzien.

De Belgische economie is veel veerkrachtiger dan algemeen werd verwacht, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank. Ze groeide in het eerste kwartaal met 0,4 procent, tegenover 0,3 procent in het tweede kwartaal. Economen hadden slechts 0,1 procent groei voorspeld, bleek vorige week uit een peiling van De Tijd. De Nationale Bank zelf voorspelde in september 0,2 procent groei.

Omdat de Nationale Bank geen gedetailleerde cijfers publiceert, is niet meteen duidelijk waarom de groei versnelde. Economen voorspelden zwakke cijfers voor de uitvoer, de bedrijfsinvesteringen en de industriële activiteit. Ze verwezen naar de handelsoorlog tussen de VS en China en de aanhoudende onzekerheid over de brexit.

Voorts valt op dat de groeicijfers van sommige vorige kwartalen fors zijn herzien. De Belgische economie groeide in het tweede kwartaal met 0,3 in plaats van 0,2 procent, in het eerste kwartaal was er een nulgroei in plaats van de eerder gemelde 0,3 procent en in het vierde kwartaal liefst 0,8 procent groei in plaats van 0,4 procent.

Jobs en sparen

Het staat al vast dat de Belgische economie ook over heel 2019 iets sneller zal groeien dan voorzien. Tot dusver voorspelden economen voor dit jaar 1 of 1,1 procent groei. De cijfers van de eerste drie kwartalen suggereren dat de groei veeleer 1,3 procent zal bedragen.

Het nieuws over de arbeidsmarkt is wat minder goed dan dat over de economische groei. Het aantal banen groeide in het tweede kwartaal met 13.200 of 0,3 procent, vooral dankzij de dienstensector. In het eerste kwartaal groeide de werkgelegenheid met 0,4 procent.

Voorts valt op dat het sparen van de Belgen toeneemt. De gezinnen zetten in het tweede kwartaal 13,4 procent van hun inkomen opzij, tegenover 12,8 procent in het eerste kwartaal. Het begrotingstekort verminderde tot 1,9 procent van het bruto binnenlands product, versus 2,2 procent.