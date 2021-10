Belgische economie heeft coronacrisis verteerd

De economische activiteit steeg in het derde kwartaal met 1,8 procent en was voor het eerst groter dan voor de pandemie.

'Voor het eerst sinds de aanvang van de covidcrisis wordt het niveau van de economische activiteit van voor de crisis bereikt en overstegen', zegt de Nationale Bank in een toelichting. De economische activiteit was in het derde kwartaal 0,3 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2019, net voor de start van de pandemie.