Belgische economie herstelt grote helft coronaschade in derde kwartaal

De economische activiteit is in de zomer met een nooit geziene 10,7 procent gestegen. Maar een terugval in het vierde kwartaal lijkt onvermijdelijk.

Een recordgroei na een recordkrimp. Zo kan de prestatie van de Belgische economie in het derde kwartaal worden samengevat. De economische activiteit steeg met 10,7 procent na een daling met 3,4 procent in het eerste kwartaal en een achteruitgang van 11,8 procent in het tweede. De grootbanken hadden 'slechts' 7,7 procent groei voorspeld, bleek vorige week uit een rondvraag van De Tijd.

Het economisch herstel was te danken aan de heropstart van de economie na de lockdown in de lente. De niet-voedingswinkels, restaurants en cafés heropenden nadat ze wekenlang waren gesloten om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Voorts hebben veel Belgen de zomervakantie in eigen land doorgebracht in plaats van naar het buitenland te trekken. Ook sommige culturele en sportactiviteiten konden doorgaan.

Alle grote sectoren zagen de economische activiteit opveren. Maar de groei in de bouw (18%) was hoger dan die in de industrie (12%) en in de dienstensector (9,9%).

De jongste decennia is de economische activiteit in een periode van drie maanden nooit zo fors gegroeid. De groei in het derde kwartaal heeft iets meer dan 60 procent van het verlies in het eerste halfjaar goedgemaakt. De activiteit ligt nog steeds 5,7 procent lager dan eind vorig jaar, net voor het begin van de coronacrisis.