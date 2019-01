'Belgische economie is op goede weg'

De economische hervormingen gaan in de goede richting, maar de werkzaamheidsgraad blijft te laag en de overheidsschuld te hoog. Dat zegt Olivier Chemla, analist van kredietbeoordelaar Moody's.

Het ratingbureau Moody's analyseert de kredietwaardigheid van landen en ondernemingen. België krijgt van de kredietbeoordelaar de vierde hoogste score (Aa3). Een verhoging van de kredietrating in de nabije toekomst is onwaarschijnlijk, want Moody's noemt de vooruitzichten van de rating stabiel. De Tijd had een gesprek met Olivier Chemla, de analist die ons land volgt, en polste naar zijn kijk op de Belgische economie.

Het begrotingstekort en de overheidsschuld dalen en de overheid hervormt de economie. Waarom krijgt België geen hogere score?

'De kredietrating van een land is gebaseerd op vier factoren: de sterkte van de economie, de sterkte van de instellingen, de gezondheid van de overheidsfinanciën en de kwetsbaarheid voor schokken. We erkennen dat de jongste jaren veel is gebeurd. De arbeidsmarkt en het pensioenstelsel zijn hervormd, de federale regering heeft een taxshift doorgevoerd en het begrotingstekort en de overheidsschuld dalen. Een ander sterk punt van België is het zeer groot financieel vermogen van de gezinnen.'

'Maar er zijn ook zwakke punten. De overheidsschuld blijft zeer hoog. Daarom zijn we voorzichtig. Bovendien bestaan er grote culturele, taalkundige en regionale verschillen. Ze maken het moeilijker om de structurele economische problemen aan te pakken. Als gevolg van die zwakke punten bleef de kredietrating de jongste vier jaar stabiel op Aa3. Maar al bij al zijn de economische ontwikkelingen in België positief.'

Er zijn verkiezingen gepland. Wordt 2019 een verloren jaar en heeft dat een invloed op de rating?

'Wij focussen op de middellange en lange termijn. Het is te vroeg om te zeggen wat de invloed van de verkiezingen zal zijn op het economisch beleid. Er bestaat een soort consensus om een voorzichtig begrotingsbeleid te voeren. De recente regeringscrisis was te wijten aan meningsverschillen over migratie. We denken niet dat die crisis zal leiden tot een ander economisch en begrotingsbeleid. De politieke crisis heeft dus geen invloed op de rating.'

Wat moeten de prioriteiten zijn van de volgende regering?

'Wij geven geen beleidsadvies maar ik kan wel iets zeggen over de twee belangrijkste uitdagingen voor de Belgische economie. In de eerste plaats moet de werkzaamheidsgraad omhoog. In Wallonië en Brussel is de werkloosheid hoog, maar ik hoor dat sommige Vlaamse bedrijven meer Fransen aanwerven dan Walen, hoewel sommige buitenlandse arbeidskrachten geen Nederlands spreken. Er zijn maatregelen nodig om de kwalificaties van werkzoekenden te verbeteren en de arbeidsmobiliteit te verhogen. Er is ook ruimte om de werkzaamheidsgraad van vrouwen te verhogen.'

'Bovendien moet België de sanering van de overheidsfinanciën voortzetten. Er bestaat een consensus om een voorzichtig begrotingsbeleid te voeren, zodat de overheidsschuld houdbaar is.'

Moody’s zegt in zijn jongste rapport dat ook het behoud van de concurrentiekracht is een uitdaging is.

'De loonmatiging van de jongste jaren is positief. Maar de productiviteit stijgt weinig. De lonen moeten de productiviteit volgen om de loonkosten per eenheid product stabiel te houden.'

Hoe kwetsbaar zijn de overheidsfinanciën voor een rentestijging?

'De risico’s zijn beperkt. In de eerste plaats zal de Europese Centrale Bank heel geleidelijk haar monetair beleid normaliseren. Daardoor blijft de langetermijnrente laag. Bovendien heeft het Federaal Agentschap van de Schuld de looptijd van de overheidsschuld verlengd. Dat beschermt de overheidsfinanciën tegen een rentestijging.'

Is een nieuwe belastinghervorming wenselijk?

'De taxshift is positief. Een verdere verlaging van de belastingdruk is wenselijk. Maar die moet budgettair neutraal zijn. De regering moet een verdere verlaging van de lasten op arbeid compenseren door andere belastingen te verhogen of de overheidsuitgaven te verminderen.'

U verwijst naar de grote regionale verschillen. Is een nieuwe staatshervorming nodig?