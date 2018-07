Belgische economie kent kleine dip

De groeivertraging in de eerste jaarhelft is geen reden tot paniek, oordeelt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het is eerder een tijdelijke adempauze dan een langdurige neergang, luidt de analyse.

De eerste helft van 2018 werd gekenmerkt door een relatieve verzwakking van de conjunctuur in België, zo blijkt dinsdag uit de zesmaandelijkse conjunctuurenquête van de werkgeversorganisatie VBO. De verschillende sectoren zijn ook minder optimistisch over de economische vooruitzichten in de tweede jaarhelft, een gevolg van onder andere de duurdere euro en de onzekerheid die heerst over de gevolgen van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog.

Het VBO blijft niettemin uitgaan van een economische groei voor ons land van 1,75 procent voor dit jaar en van 1,8 procent voor 2019. Daarmee is de werkgeversorganisatie iets optimistischer dan de Nationale Bank en het Planbureau die voor dit jaar een groei van respectievelijk 1,5 en 1,6 procent vooropstellen.

Tijdelijke adempauze

De groeivertraging in de eerste zes maanden van dit jaar moet volgens het werkgeversverbond eerder gezien worden als een adempauze dan als het begin van een langdurige neergang.

‘Het optimisme is weliswaar wat getemperd maar de economische fundamenten blijven gezond’, zegt VBO-topman Pieter Timmermans. ‘Bedrijven blijven fors investeren in innovatie, hun rentabiliteitsvooruitzichten zijn gunstig, de jobcreatie blijft goed gaan en de koopkrachtinjectie van de taxshift ondersteunt de binnenlandse consumptie.’