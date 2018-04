Belgische economie koelt onverwacht af

De economische groei is in het eerste kwartaal gedaald naar 0,4 procent. De meeste economen hadden 0,6 procent groei voorspeld.

De Belgische economie is in de eerste drie maanden van 2018 afgekoeld, blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). De economische activiteit steeg met 0,4 procent, tegenover 0,5 procent in het vierde kwartaal van 2017.

De groeivertraging verbaast de meeste economen. BNP Paribas Fortis, KBC en ING hadden 0,6 procent groei voorspeld, bleek vorige week uit een peiling van De Tijd. Economen waren relatief optimistisch omdat het ondernemersvertrouwen begin dit jaar hoger was dan eind vorig jaar.

Toch is de lagere groei geen grote verrassing. Recente indicatoren tonen aan dat de groei in Duitsland en Frankrijk, onze twee grootste exportmarkten, in het eerste kwartaal duidelijk vertraagde. Als kleine open economie is België zeer gevoelig voor de conjunctuur in de buurlanden.