Belgische economie koelt verder af

De economische groei in ons land daalde in het tweede kwartaal naar 0,2 procent, het laagste peil in bijna twee jaar.

De Belgische economie is in de periode april-juni voor het tweede kwartaal op rij afgekoeld, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De economische activiteit steeg maar met 0,2 procent, tegenover 0,3 procent in het eerste kwartaal en 0,4 procent in het laatste kwartaal van 2018.

Het is van het derde kwartaal van 2017 geleden dat de groei van de Belgische economie zo laag was. De groeivertraging werd verwacht. De meeste economen hadden 0,2 procent groei voorspeld, leerde een peiling van De Tijd vorige week.

Export

Gedetailleerde cijfers over de samenstelling van de groei zijn nog niet beschikbaar, maar economen denken dat vooral de zwakke export en investeringen op de groei wegen. De krimp van de Duitse industrie heeft een negatieve invloed op de uitvoer. De Belgische industrie exporteert veel halfafgewerkte producten naar Duitsland.

De economische onzekerheid over de handelsconflicten en de brexit drukt volgens economen de bedrijfsinvesteringen. Sommige ondernemingen stellen investeringen uit tot er meer duidelijkheid is over de handelsoorlog tussen de VS en China en over de modaliteiten van de brexit. De angst voor een brexit zonder akkoord neemt toe.