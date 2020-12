'Belgische economie krimpt 1 procent in vierde kwartaal'

De negatieve impact van de tweede lockdown is veel kleiner dan die van de eerste in de lente, zegt de Nationale Bank.

De tweede golf van de pandemie en de daaropvolgende aanscherping van de beperkende maatregelen drukken opnieuw de economische activiteit. 'De directe negatieve invloed van de tweede lockdown is wel duidelijk geringer dan die in het voorjaar', onderstreept de Nationale Bank. Een van de redenen is dat de bouwnijverheid en de verwerkende nijverheid operationeel bleven.