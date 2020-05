'Belgische economie krimpt 11 procent in 2020'

BNP Paribas Fortis zegt dat het veel pessimistischer is geworden over een snelle normalisering van de economische toestand.

De grootste bank van het land verlaagt fors haar groeivooruitzichten voor de Belgische economie. Ze verwacht dat de economische activiteit in 2020 met liefst 11,1 procent daalt in plaats van de eerder geraamde 7,1 procent. BNP Paribas Fortis is duidelijk somberder dan andere instellingen.

'Tot nu voorspelden we dat de crisis eind dit jaar geen significante impact meer zou hebben op de economische activiteit', zegt hoofdeconoom Koen De Leus. 'Nu verwachten we een blijvende impact tot eind dit jaar.'

Kwetsbaarste deel van de bevolking

Voor een volledig herstel van de economie is volgens De Leus een vaccin tegen het coronavirus nodig. Wetenschappers verwachten zo'n vaccin pas in de loop van 2021. Daarom is De Leus ervan overtuigd dat de Belgische economie volgend jaar slechts een deel van de achteruitgang van dit jaar zal goedmaken. Hij voorspelt dat de economische activiteit in 2021 met 4,3 procent groeit.