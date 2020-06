'Belgische economie krimpt 16 procent in tweede kwartaal'

Bedrijfsinvesteringen

De bedrijfsinvesteringen dalen nog meer dan de consumptie van de gezinnen. Ondernemingen zijn erg onzeker over de economische vooruitzichten en worstelen met financiële problemen. Twee derde van de bedrijven is van plan investeringen uit te stellen, blijkt uit enquêtes. Ook de investeringen van de gezinnen in nieuwbouw en renovatie verminderen. Het aantal vastgoedtransacties is gedaald en de bouwsector lag tijdelijk stil. Ten slotte zakken ook de uitvoer en de invoer.