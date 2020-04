Belgische economie krimpt 3,9 procent in eerste kwartaal

De impact van de coronacrisis op de Belgische economie is voorlopig kleiner dan verwacht, maar het ergste moet nog komen. De bouwsector wordt het zwaarst getroffen.

De coronacrisis maakt een einde aan een periode van zeven jaar ononderbroken groei van de Belgische economie. De economische activiteit zakte in het eerste kwartaal met 3,9 procent tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar, blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. De krimp van de economie is minder groot dan verwacht. De meeste grootbanken hadden een achteruitgang van zowat 5 procent voorspeld.

De krimp van de economie is de grootste in decennia en veel groter dan tijdens de financiële crisis van 2008-09.

Het valt op dat de bouwsector veel zwaarder werd getroffen dan de andere sectoren. De toegevoegde waarde van de bouwsector daalde met 6,6 procent. In de industrie en de dienstensector zakte de toegevoegde waarde met respectievelijk 3,5 en 3,6 procent. De Nationale Bank merkt wel op dat de onzekerheid over de groeiraming groter is dan normaal.

Recordkrimp

De krimp van de economie is de grootste in decennia en veel groter dan tijdens de financiële crisis van 2008-09. In het vierde kwartaal van 2008, na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, bedroeg de krimp 'slechts' 2,2 procent.

De sterke daling van de economische activiteit is een gevolg van de quarantainemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Cafés, restaurants en niet-voedingswinkels werden midden maart gesloten en evenementen zijn verboden. Ongeveer een derde van de Belgische economie ligt sindsdien plat. Omdat de pandemie alleen de laatste twee tot drie weken van het kwartaal de economie ernstig verstoorde, daalde de activiteit over het hele kwartaal maar met 3,9 procent.

Vooruitzichten

De krimp van de economie zal in het tweede kwartaal groter zijn dan in het eerste kwartal.

Het staat nu al vast dat de krimp van de economie in het tweede kwartaal veel groter zal zijn dan die in het eerste kwartaal. De quarantainemaatregelen hebben in het tweede kwartaal vier tot vijf weken een volledige impact en worden slechts heel geleidelijk versoepeld.