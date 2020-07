Belgische economie krimpt met nooit geziene 12 procent

In het tweede kwartaal kromp de Belgische economie met ruim 12 procent. De negatieve impact van de lockdown op de economische activiteit is wel minder groot dan verwacht.

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben de Belgische economie in het tweede kwartaal een enorme klap gegeven. De economische activiteit zakte met 12,2 procent na een achteruitgang van 3,5 procent in het eerste kwartaal, zegt de Nationale Bank.

Alle belangrijke sectoren werden zwaar getroffen. De toegevoegde waarde zakte met 13,3 procent in de bouw, met 13 procent in de industrie en 11,8 procent in dienstensector.