Belgische economie kromp 0,1 procent in vierde kwartaal

Een gesloten winkel in de Brusselse Nieuwstraat tijdens de tweede lockdown.

De negatieve impact van de tweede lockdown op de economie is groter dan verwacht.

De economische activiteit is in het vierde kwartaal met 0,1 procent gedaald, blijkt uit een nieuwe raming van de Nationale Bank. Een eerste schatting eind januari suggereerde dat de activiteit met 0,2 procent was gestegen.

De nieuwe raming geeft aan dat de negatieve impact van de tweede lockdown op de economie groter is dan verwacht. De horeca is sinds midden oktober gesloten en de niet-essentiële winkels waren in november dicht.

In de dienstensector, die het zwaarst werd getroffen door de beperkende maatregelen, zakte de toegevoegde waarde met 0,9 procent. In de industrie daarentegen steeg de toegevoegde waarde met 5,5 procent en in de bouw met 1,4 procent.