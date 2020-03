Belgische economie kwetsbaar voor Italiaanse quarantaine

Onze economie is sterk blootgesteld aan Italië. Buitenlandse Zaken plant een aanpassing van het reisadvies.

De draconische maatregelen van de Italiaanse regering tegen de verspreiding van het coronavirus zullen niet alleen in Italië de economische activiteit ondermijnen. Ze hebben ook belangijke gevolgen voor België en de rest van de eurozone. Een eerste concreet gevolg is dat reizen naar Italië moeilijker wordt. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken kondigt aan dat zij zondag haar reisadvies zal aanpassen.

De export naar Italië is goed voor 5 procent van de totale Belgische uitvoer.

België heeft nauwe economische banden met Italië. Ons land exporteerde in de eerste elf maanden van 2019 voor 18,4 miljard euro goederen naar Italië. Dat is 5 procent van de totale Belgische uitvoer. Italië is de zesde grootste afzetmarkt, na Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Ons land verkoopt in Italië vooral farmaceutische en chemische producten.

In dezelfde periode importeerde België voor 12,8 miljard euro goederen uit Italië. Dat is 3,6 procent van de totale invoer. Ons land boekte dus een handelsoverschot van 5,6 miljard. De handelsstromen met Italië zullen wellicht fors dalen, omdat de quarantaine het economisch hart van dat land verlamt.

Investeringen

Belgische ondernemingen hebben ook geïnvesteerd ook in Italiaanse bedrijven. Die investeringen waren in september 8,3 miljard euro waard, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De onvermijdelijke recessie in Italië zal de waarde van die investeringen bijna zeker doen dalen.

Ook de financiële sector is kwetsbaar. Dexia had in juni een blootstelling van 21,2 miljard euro op Italië. De Belgische staat bezit iets meer dan 50 procent van de aandelen van Dexia. De rest is in handen van de Franse overheid.

De omvang van de blootstelling van de hele Belgische banksector is niet meteen duidelijk. Volgens de Bank voor Internationale Betalingen hadden de Belgisch banken in september een vordering van 5,9 miljard dollar op Italië. Maar dat bedrag is een forse onderschatting. Het houdt geen rekening met de vorderingen van BNP Paribas Fortis en ING België. Die vorderingen worden opgenomen in de cijfers van Frankijk en Nederland, waar de moederbanken BNPParibas en ING zijn gevestigd.

Rest van Europa