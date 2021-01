Belgische economie onverwacht gegroeid in vierde kwartaal

Ondanks de tweede lockdown is de economische activiteit in de laatste drie maanden van 2020 met 0,2 procent gestegen.

Een positieve verrassing van formaat. Dat zijn de groeicijfers die de Nationale Bank vrijdag heeft gepubliceerd. De economische activiteit in België steeg in het vierde kwartaal van 2020 met 0,2 procent, terwijl economen van BNP Paribas Fortis, ING en KBC een krimp van zowat 3 procent hadden voorspeld.

De groei van de Belgische economie is vooral te danken aan de industrie. Daar steeg de toegevoegde waarde met een forse 4,7 procent. Ook de bouw (+3,3%) zag de activiteit groeien. In de dienstensector daarentegen daalde de toegevoegde waarde met 0,6 procent, omdat niet-essentiële winkels in november gesloten waren en de horeca vanaf midden oktober.