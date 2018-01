Belgische economische groei sterkst sinds 2011

De Belgische economie is in 2017 met 1,7 procent gegroeid, zegt het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Dat cijfer ligt in lijn met was verwacht. Het is het hoogste groeicijfer sinds 2011. Toen expandeerde de Belgische economie met 1,8 procent.

In 2016 was de groei niet hoger geklommen dan 1,5 procent. In 2015 en 2014 was dat maar 1,4 procent.

In het vierde kwartaal van vorig jaar lag de productie van goederen en diensten in onze economie 0,5 procent hoger dan het voorgaande kwartaal, blijkt uit de eerste flashraming van het Instituut voor Nationale Rekeningen. In vergelijking het het laatste kwartaal van 2016 was er een toename van 1,9 procent.

Het INR publiceerde gisteren ook meer details over het derde kwartaal van vorig jaar - van juli tot september. Toen was er een groei van 0,2 procent. In de dienstensector was er toen een vooruitgang van 0,5 procent, in de industrie en in de bouw daalden de activiteiten. De sterkste stimulans van de groei kwam van de bedrijfs- en overheidsinvesteringen. De binnenlandse werkgelegenheid steeg met 0,2 procent.