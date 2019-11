Belgische export en import krimpen fors

De sterke daling van de buitenlandse handel in augustus en september is wellicht te wijten aan de escalatie van de handelsconflicten.

De Belgische uitvoer is in augustus met 4 procent gedaald tegenover vorig jaar en de invoer zelfs met 10,9 procent. 'In de vakantiemaand augustus zijn de in- en uitvoer traditioneel lager, maar de cijfers van augustus 2019 zijn bijzonder laag', zegt de Nationale Bank in een toelichting bij de handelscijfers.