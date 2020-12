Belgische groeiprognoses schieten alle kanten op

De Belgische economie groeit volgend jaar met minstens 0,3 procent en ten hoogste met 6,5 procent, leren de officiële prognoses. Het toont hoe het coronavirus ook zijn mist over 2021 spuit.

Met nog een maand te gaan voor 2021 begint, valt op in wat voor een brede waaier de economische prognoses voor volgend jaar uiteenvallen. De OESO, de denktank van de rijke landen uit Parijs, maakte dinsdag bekend dat ze verwacht dat de Belgische economie volgend jaar herstelt van de coronaklap met een groei van 4,7 procent.

Dat is niet eens het meest optimistische scenario. Het federaal Planbureau maakte in oktober bekend dat het voor volgend jaar een groei van 6,5 procent verwacht. Het gaat er daarbij van uit dat er geen nieuwe maatregelen volgen om het coronavirus in te perken, de export met zeven procent opveert én dat de gezinnen die dit jaar veel spaarden weer volop geld uitgeven.

Daarmee zit het op hetzelfde niveau als de Nationale Bank, die op 6,4 procent rekent. Ze maakte die prognose wel in mei, toen het herstel na de eerste golf op volle kracht bezig was en van een tweede golf nog geen sprake was. Deze maand volgt nog een update.

In de middenmoot volgt dan de OESO met haar 4,7 procent en de Europese Commissie die op 4,1 procent rekent. Ook dat is een recente prognose, die op 5 november werd gepubliceerd.

2023

De Belgische banken zijn voorzichtiger dan de officiële instanties. ING rekent op slechts 2,9 procent groei volgend jaar. Een van de redenen daarvoor is dat het eerste kwartaal zich nog slecht aandient: een vaccin zal er nog niet zijn en de horeca zal minstens gedeeltelijk dicht blijven.

KBC is het meest pessimistisch en ziet geen noemenswaardig herstel. Bedrijven zagen het omzetherstel in augustus al stilvallen. De bank verlaagde in november haar groeiprognose voor volgend jaar van 4,7 procent naar amper 0,3 procent. Pas tegen eind 2023 zal de Belgische economie de coronaklap verteerd hebben, denkt KBC.

Het toont vooral hoeveel mist er nog hangt over het herstel in 2021. Er spelen dan ook twee onzekerheden die een ongezien grote impact hebben. De eerste is de coronapandemie: ze stuurde de Belgische economie in het tweede kwartaal meer dan 11 procent lager en na het beëindigen van de lockdown in het derde kwartaal weer 11 procent hoger.