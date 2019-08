Belgische industrie krimpt tweede kwartaal op rij

De toegevoegde waarde van de Belgische industrie is in tweede kwartaal opnieuw gedaald.

De zwakke groei van de Belgische economie in het tweede kwartaal is vooral te wijten aan de daling van de industriële activiteit, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De toegevoegde waarde van de industrie verminderde met 0,5 procent na een terugval met 0,7 procent in het eerste kwartaal.