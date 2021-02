Belgische industrie optimistischer dan voor coronacrisis

Het ondernemersvertrouwen stijgt in februari voor de derde maand op rij. In de verwerkende nijverheid is het vertrouwen nu hoger dan net voor het begin van de gezondheidscrisis.

De indicator van het Belgische ondernemersvertrouwen stijgt in februari naar -4,4 punten, tegenover -7,5 punten in januari. Dat is het hoogste peil sinds februari vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Het vertrouwen stijgt deze maand in alle sectoren.

In de verwerkende nijverheid stijgt het vertrouwen in februari slechts lichtjes, maar het is er nu hoger dan net voor de start van de gezondheidscrisis. De betere beoordeling van het orderboekje werd gedeeltelijk gecompenseerd door de slechtere beoordeling van de voorraden.