Belgische inflatie brokkelt verder af

De Belgische inflatie is in april teruggevallen naar 0,57 procent, de derde opeenvolgende daling sinds het jaarbegin.

Terwijl de inflatie in januari nog 1,41 procent bedroeg, bleef er in maart nog maar 0,62 procent over. Intussen is het cijfer verder gedaald naar 0,57 procent, vooral onder impuls van goedkopere brandstofprijzen en lagere prijzen voor elektriciteit en mobiele telefonie. Zo kosten motorbrandstoffen gemiddeld 9,2 procent minder dan vorige maand, terwijl de prijzen voor mobiele telefonie met 4,4 procent daalden als gevolg van tijdelijke tegemotekomingen zoals extra belminuten.