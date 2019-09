Belgische inflatie duikt onder 1 procent

De inflatie is in september gedaald naar 0,8 procent, het laagste peil in vier jaar.

Kleinere prijsstijgingen voor voeding en lagere energieprijzen hebben de stijging van de levensduurte sterk doen vertragen, blijkt uit cijfers van Statbel. De inflatie zakte in september naar 0,8 procent, tegenover 1,26 procent in augustus. Het is van augustus 2015 geleden dat de inflatie zo laag was.

De prijzen van voeding stegen de jongste twaalf maanden slechts met 0,12 procent, tegenover 1,72 procent in augustus. De energieprijzen zakten het jongste jaar met 2,9 procent, versus 2 procent in augustus. Vooral lpg (24,5%) en aardgas (12%) werden fors goedkoper.

Maand op maand daalden vooral de prijzen van vliegtuigtickets, hotelkamers en verblijven in vakantiedorpen en campings. Vliegtuigtickets werden 12,9 procent goedkoper en hotelkamers 9,7 procent.

De prijzen van vakanties dalen elk jaar in september omdat het hoogseizoen dan voorbij is. Die prijsdalingen zijn dus seizoensgebonden en hebben in principe geen invloed op de inflatie, want die vergelijkt de consumptieprijzen met die van twaalf maanden geleden. Behalve vakanties werden ook brood, granen en zuivelproducten duidelijk goedkoper in vergelijking met augustus.