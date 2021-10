Belgische inflatie klimt naar hoogste peil in 13 jaar

De inflatie is in oktober gestegen naar 4,16 procent, tegenover 2,86 procent in september. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het is van oktober 2008 geleden dat de consumptieprijzen zo snel stegen. De inflatie is veel hoger dan verwacht. Het Federaal Planbureau had 3,68 procent inflatie voorspeld.