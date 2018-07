Belgische inflatie stijgt voor de vierde maand op rij

De inflatie is in juli gestegen van 2,08 naar 2,17 procent. Onder meer hotelkamers, vliegtuigtickets en elektriciteit werden duurder.

In vergelijking met juli vorig jaar betaalde een Belgische consument 2,17 procent meer voor dezelfde diensten en producten. Dat blijkt uit de maandelijkse inflatiecijfers die de federale overheidsdienst Economie maandag verspreidde.

De prijsstijgingen laten zich vooral voelen in de domeinen toerisme en energie. Hotelkamers (+18,9%), vliegtuigtickets (+17,6%), vakantiedorpen , campings (beide gemiddelde +5,6%) en verkeersbelasting (+2,6%) werden duurder. Ook voor elektriciteit (+2,5%) en aardgas (+2,8%) gingen de prijzen omhoog.

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is niet overschreden. De laatste keer dat de ambtenarenlonen en de uitkeringen werden aangepast aan de inflatie was in mei vorig jaar.