Belgische ondernemers optimistischer dan ooit

De indicator van het Belgische ondernemersvertrouwen stijgt in juli met 0,3 punt naar een recordhoogte van 10,1 punten, blijkt uit een persbericht van de Nationale Bank. De conjunctuurbarometer bereikte vorige maand het hoogste peil ooit en dat 'historische hoogtepunt' wordt deze maand nog licht overtroffen.

De lichte stijging van het ondernemersvertrouwen verbergt wel verschillen tussen de grote sectoren. In de handel en de verwerkende nijverheid werden de bedrijfsleiders optimistischer, maar in de bouw en diensten aan bedrijven werden ze somberder.

Handel

In de handel zien ondernemers een duidelijke heropleving van de vooruitzichten en van de verwachte bestellingen bij leveranciers. In de verwerkende nijverheid verbeterde vooral de beoordeling van het voorraadpeil.

In de bouwsector daarentegen dalen alle indicatoren. Vooral de beoordeling van het orderboekje en de verwachte evolutie van de vraag verslechterden. In de diensten aan bedrijven wordt de verslechtering van de vooruitzichten bijna volledig gecompenseerd door het grotere optimisme over de huidige activiteit.