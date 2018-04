Belgische ondernemers opvallend optimistisch

Het ondernemersvertrouwen stijgt onverwacht in België, terwijl het daalt in de rest van de eurozone.

De indicator van het Belgische ondernemersvertrouwen is in april gestegen naar 1 punt, tegenover 0,1 punt in maart. Dat meldt de Nationale Bank. Economen hadden een daling naar -0,5 punt voorspeld. Het grotere optimisme van de Belgische ondernemers is opmerkelijk. Zowel in Duitsland, Frankrijk als Italië werden de bedrijfsleiders pessimistischer.