Belgische ondernemers somberder dan verwacht

Het vertrouwen van de Belgische ondernemers is in maart meer gedaald dan voorzien.

Niet alleen in de buurlanden maar ook in België is het economisch klimaat de jongste weken verzwakt, blijkt uit een peiling bij bedrijven. De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank daalde in maart naar 0,1 punt, tegenover 1,9 punten in februari. Economen hadden een kleinere terugval naar 1,2 punt voorspeld.

De daling van het vertrouwen is vooral te wijten aan de dienstensector. In die bedrijfstak werden de ondernemers veel somberder over de economische vooruitzichten. In de industrie en de bouw was de daling minder groot. De handel ontsnapt aan de malaise omdat de vooruitzichten daar verbeteren.

Maar al bij al blijven bedrijfsleiders relatief optimistisch. De indicator van het ondernemersvertrouwen noteert nog steeds ver boven het langetermijngemuiddelde van -7,3 punten. Hij bereikte in februari het hoogste peil sinds 2011 en valt nu wat terug.